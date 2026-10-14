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MSB, Ankara Polatlı'da Ateş Serbest-2026 tatbikatının tamamlandığını açıkladı

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MSB, TSK'nın ateş gücünü sergileyen Ateş Serbest-2026 tatbikatının Ankara Polatlı'da tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, paylaşımında tatbikatın üstün ateş gücü, koordinasyon kabiliyeti ve harekat etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatı tamamlandı.

"Çelik irade, sarsılmaz disiplin, tam isabet. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ateş gücünü, yüksek koordinasyon kabiliyetini ve harekat etkinliğini ortaya koyduğu Ateş Serbest-2026 faaliyeti başarıyla tamamlandı." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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