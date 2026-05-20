Msb, Acil Nakil Bekleyen Hasta İçin Akciğer Greftinin İstanbul'a Ulaştırıldığını Açıkladı

(ANKARA) - MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçakla Konya'dan İstanbul'a acil nakil bekleyen bir hasta için akciğer greftinin emniyetle ulaştırıldığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emanetiniz emin ellerde, kanatlarımızın altında. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, Konya'dan İstanbul'a acil nakil bekleyen bir hastamız için akciğer greftini emniyetle ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA