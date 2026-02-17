Haberler

MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda gerçekleşen topçu atışlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. 'Her atış bir ant, her atış bir destan' ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Her atış bir ant, her atış bir destan" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Topçu atış faaliyetlerimiz, müttefiklerimizle bilgi ve tecrübe aktarımı içinde hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Soykan Bal -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus taraftarını tir tir titreten istatistik