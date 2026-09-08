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MSB: Acil organ nakli bekleyen vatandaşımız için karaciğer grefti Muğla’dan Ankara’ya ulaştırıldı

MSB: Acil organ nakli bekleyen vatandaşımız için karaciğer grefti Muğla’dan Ankara’ya ulaştırıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Muğla'dan alınan karaciğer greftinin Ankara’ya kısa sürede ulaştırıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Muğla'dan alınan karaciğer greftinin Ankara'ya kısa sürede ulaştırıldığını açıkladı.

MSB, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emanetiniz emin ellerde, kanatlarımızın altında. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız; acil organ nakli bekleyen vatandaşımız için Muğla'dan karaciğer greftini Ankara'ya kısa sürede ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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