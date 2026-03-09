MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Orta Doğu'da tırmanan savaşın Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik hatlarını doğrudan etkilediği bir dönemde, Türkiye'den stratejik bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mart 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik kademeli planlamaların yeni aşamasına geçildiği belirtildi. Bakanlık, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili KKTC'ye 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu.

"İLEVE TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." denildi.