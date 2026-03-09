Haberler

MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakanlık, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını, ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceğini duyurdu.

Orta Doğu'da tırmanan savaşın Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik hatlarını doğrudan etkilediği bir dönemde, Türkiye'den stratejik bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mart 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik kademeli planlamaların yeni aşamasına geçildiği belirtildi. Bakanlık, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili KKTC'ye 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu.

"İLEVE TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." denildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısem sem:

F35 lerimizi alamadık ya ah ulan ah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

Alarmları kurun! Yarın akşam tarih yazabilir
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu