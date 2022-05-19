Msb, 23 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ta 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."