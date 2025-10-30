MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir'i ziyaret eden 1 milyon 125 bin 311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

'7 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu söyleyerek, "Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur. Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 kişi yakalanmış, 881 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur. Ayrıca, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde; Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ile Hakkari hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'49 SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLIYOR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Milli Savunma Üniversitemizin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında; dost ve müttefik unsurların askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması amacıyla 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi eğitim görmektedir. Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin Harp Okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini vurgulayarak, "Gazze'de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır" diye konuştu.

EUROFİGHTER ANLAŞMASI DETAYLARI

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Eurofighter Typhoon uçakların tedarikine ilişkin, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" denildi.

Gazze görev gücüne yönelik çalışmalara ilişkin, "Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

'SURİYE ORDUSU, TSK'YA AİT KIŞLALARDA EĞİTİME BAŞLADI'

Açıklamada Suriye'deki duruma ilişkin, "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Suriye ordusunun bir kısım birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, terör örgütü SDG'nin Suriye geçici hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetildiği ve titizlikle takip edildiği kaydedildi.