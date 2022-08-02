Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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