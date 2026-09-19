Haberler

MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı, Atatürk'e rahmet diledi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı, Atatürk'e rahmet diledi.
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Bakanlığın paylaşımında gaziliğin en şerefli nişanı olduğu belirtilerek, başta Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilere rahmet, hayattaki gazilere sağlıklı ve mutlu ömür dilendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazilik; vatan sevgisinin, fedakarlığın ve sarsılmaz iradenin en şerefli nişanıdır. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması

Öğretmenlerin merakla beklediği konuya net yanıt: Getirmeyeceğiz
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar