MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı, Atatürk'e rahmet diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazilik; vatan sevgisinin, fedakarlığın ve sarsılmaz iradenin en şerefli nişanıdır. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı