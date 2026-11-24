MSB, 116. Dönem Komando Temel Kursu tatbikatının 83 kursiyerle yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanlığı, 116. Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı'nın Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Tatbikata 83 astsubay kursiyer katıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" dedi.
MSB'nin sanal medya hesabından 'Zorlu eğitim, güçlü komando' başlığıyla yapılan açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından, 83 astsubay kursiyerimizin katılımıyla 116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı