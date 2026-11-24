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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

MSB'nin sanal medya hesabından 'Zorlu eğitim, güçlü komando' başlığıyla yapılan açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından, 83 astsubay kursiyerimizin katılımıyla 116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı