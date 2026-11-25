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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında erbaş ve erler başta olmak üzere, personelimize yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikleri Önlemek' konularında eğitimler veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir tablo da yer aldı.

Buna göre, MSB, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2026-2030) doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 22 Ocak 2019'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İş Birliği ve Eş Güdümün Artırılmasına Dair Protokol güncellendi.

Protokol kapsamında hem eğitici kadroları oluşturmaya hem de erbaş, er ve diğer personelin eğitimlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren 6 bin 180'i eğitici, 76 bin 511'i erbaş ve er, 4 bin 534'ü diğer personel olmak üzere toplam 87 bin 225 personele eğitim verildi. 2013'ten itibaren ise 1 milyondan fazla personele eğitim sağlandı.

Kaynak: AA