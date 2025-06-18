Mrs. Dalloway 100 Yaşında: Ankara'da Etkinlik Düzenleniyor

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Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway romanının yayımlanmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlik, karakterin edebi ve sanatsal evrimini ele alacak. Ayrıca katılımcılar, romandan esinlenen eserlerle ilgili düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacak.

(ANKARA) - Virginia Woolf'un yaşamı ve yapıtlarından esinle üretilen eserleri dijital dünyada derleyen, tanıtan ve arşivleyen Woolf Arts Archive, yazarın Mrs. Dalloway romanının yayımlanmasının 100. yılı dolayısıyla 21 Haziran Cumartesi günü Ankara'da "Bir Karakterin Portresi: Mrs. Dalloway 100 Yaşında" başlıklı etkinlik düzenleyecek.

Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen Dalloway Day kapsamında Kült Kavaklıdere'de gerçekleştirilecek etkinlikte "Clarissa Dalloway" karakterinin edebi ve sanatsal evrimi ele alınacak. Ayrıca Woolf Arts Archive'ın derlediği, romandan hareketle üretilmiş sanatsal ve yazınsal eserlerden oluşan "perdedeki sergi" katılımcılara sunulacak.

Program, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç'ın Woolf'un karakter yaratımına ve Mrs. Dalloway'in edebi evrimine odaklanan konuşmasıyla başlayacak.

Ardından Woolf Arts Archive'da yer alan Mrs. Dalloway esinli yazınsal ve sanatsal eserlerden oluşan "Perdedeki Sergi" Atahan Mahir Karabiber ve Tuğba Çanakçı tarafından sunulacak. Ayrıca, romandan bazı pasajlar katılımcılar tarafından okunarak, karakterlerin iç dünyası irdelenecek.

Woolf Arts Archive'ın etkinlik sırasında sosyal medya hesaplarından paylaşacağı QR kod aracılığıyla "Mrs. Dalloway'e Bir Şey Söyle" başlığı altında katılımcılar karaktere kısaca düşüncelerini Türkçe veya İngilizce "iletebilecek".

Kaynak: ANKA / Güncel
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