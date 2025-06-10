Mozambik'te yarım kalan cami, Türk iş insanının desteğiyle tamamlanacak

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Mozambik'in Tete eyaletinde vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımı programı kapsamında bölgede bulunan Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu, Caunje bölgesinde bulunan Masjid Alkhaleel Camisi'ni de ziyaret etti.

Yetkililerden, yapımına 12 yıl önce başlanan caminin maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamadığını öğrenen Yumlu, caminin ince işçiliği, dışarıda bulunan mescit ve diğer eksikliklerin giderilmesi için bağışta bulundu.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alanı bulunan cami, yapımı tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir mekan olacak.

Yumlu, AA muhabirine, caminin bölge halkı için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Caminin tüm eksikliklerini karşılayacağını belirten Yumlu, şöyle konuştu:

"Caminin imamına eksiklikler için yardımcı olmak istediğimizi söyledik. Cami inşaatının daha kısa sürede tamamlanması için neler yapılabileceğini sorduk. İhtiyaçları öğrendik ve destek olacağımızı ifade ettik. Bu güzel mabedin tamamlanmasına katkı sağladık. Caminin imamı ilk geldiği dönemde bölgede hiç Müslüman olmadığını, zamanla yaptığı davet çalışmalarıyla bugün 65'ten fazla ailenin İslam'la tanıştığını söyledi. Bu bizi çok etkiledi. Biz de bu hayırlı hizmete küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Allah nasip etti."

Cami, eğitim merkezi olarak da kullanılacak

Masjid Alkhaleel Camisi İmamı Şeyh Muhammed Yusuf ise caminin İslam'ın yayılması için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bölge halkının yeni yeni İslamiyet'le tanıştığını anlatan Yusuf, şöyle devam etti:

"Burası daha önce İslam'la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık. İnsanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı. Bu cami sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim merkezi olacak. Hafızlık eğitimi veriyoruz. Kendi imkanlarımızla başladık ama maddi sıkıntılar nedeniyle sürekli durmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'den gelen kardeşimiz İsa Yumlu'nun desteğiyle inşaata yeniden başlayabileceğiz."