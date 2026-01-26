Haberler

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'e yardım için uzman ekip gönderdi

Güncelleme:
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Mozambik'te yaşanan sel felaketi nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları için uzman bir ekip gönderdi. Sel nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti ve 770 binden fazla insan etkilendi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), haftalardır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Mozambik'te yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla ülkeye uzman bir ekip gönderdi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmaları yapmak üzere Mozambik'e "Acil Müdahale Ekibi" gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ekibin, lojistik, arama kurtarma, halk sağlığı, iletişim, veri yönetimi gibi alanlarda uzmanlardan oluştuğu kaydedildi.

Son verilere göre Mozambik'te Ekim 2025'ten bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde seller nedeniyle ana yollar, okullar, sağlık merkezleri ile altyapı ciddi hasar gördü.

Sellerden etkilenenlerin sayısı 770 bini aştı.

Ülkede açlık ve salgın hastalık riski de arttı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
