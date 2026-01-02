Haberler

Mozambik'te polisle yerel milisler arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Mozambik'in Nampula eyaletinde polis ile Naparama kabilesine mensup milisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Olay, milislerin polis korumasındaki bir binaya girmeye çalışması sonucu gerçekleşti.

CAPE Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletinde polis ile Naparama kabilesinden yerel milisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nampula eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogovolas bölgesinde polis ile yerel Naparama kabilesine mensup kişilerden oluşan milis grubu "Naparamas" üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Pereira, çatışmada 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yerel milisin ise gözaltına alındığını söyledi.

Polis Sözcüsü Rosa Chauque, yaptığı açıklamada, çatışmanın Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını ifade etti.

Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
