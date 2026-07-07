Esrarla yakalanan motosikletli tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin takip sonucu durdurduğu motosiklette 1 kilo 200 gram esrar ile yakalanan Ö.A., tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.A., önceki gün takibe alındı. Takip sırasında şüphelinin, motosikletle bir arsa içerisinde gizlenmiş halde bulunan poşeti alarak bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uzun süren takibin ardından şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve poşette ekiplerin aramasında, 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı