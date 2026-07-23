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Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı

Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı
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Adana'da 17 yaşındaki Atakan Şensoy, motosikletiyle sinek ilaçlama aracına çarpıp düşerek başını çöp konteynerine çarptı. Hastanede kurtarılamayan genç, arkadaşlarının motosiklet konvoyuyla son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'da kullandığı motosikletin sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştıktan sonra düşüp başını çöp konteynerine çarpan Atakan Şensoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'u son yolculuğuna arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak uğurladı.

Kaza, 20 Temmuz'da Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Şensoy'un kullandığı motosiklet sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştı. Şensay, motosikletten düşüp, başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Atakan Şensoy'u ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Şensoy, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan Şensoy'un cenazesi, defnedilmek için kırsal Yağızlı Mahallesi'ne götürüldü. Arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak Şensoy'u uğurladı. Şensoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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