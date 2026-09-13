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Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada: 1’i ağır, 2 yaralı

Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada: 1’i ağır, 2 yaralı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28'inci Sokak ile 24'üncü Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali M. (40) yönetimindeki 16 BPC 593 plakalı motosiklet ile Davut E. (61) idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Davut E. buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin kavşakta çarpıştığı ve Davut E.'nin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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