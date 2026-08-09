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Bolu'da Motosiklet Virajı Alamayıp Otomobile Çarptı: O Anlar Kamerada

Bolu'da Motosiklet Virajı Alamayıp Otomobile Çarptı: O Anlar Kamerada
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde rampalı yolda virajı alamayan motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BOLU'da rampalı yolda virajı alamayan sürücüsünün kullandığı motosiklet, otomobile çarptı. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Gölcük yönüne giden ve rampalı yolda virajı alamayan sürücüsünün kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü savrulurken, kaza otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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