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Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.G'in (15) kullandığı 43 ACY 148 plakalı motosiklet, D-750 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kasım S'ye (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasım S, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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