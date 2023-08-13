Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

Denizli'de hızla seyir eden motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşların arasına daldı. 2 kişiye çarpan motosiklet, hamile kadını ağır yaraladı. Denizli'de Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Mehmet Doğan kontrolündeki 20 AJA 873 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve E.D.'ye çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet ve vatandaşlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken Hamile olan E.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.