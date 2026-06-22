Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı, 'Teslim etmeye gidiyordum' dedi

ADANA'da bir apartmanın otoparkına giren Mustafa C. (22), park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp, çaldı. Motosikletle caddede gezerken yakalanan Mustafa C. ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dedi.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mustafa C., bir apartmanın otoparkında A.E.'nin park halindeki motosikletini görünce yanına gitti. Bir süre çevreyi gözetleyen şüpheli, gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü. Düz kontak yaparak motosikleti çalıştıran şüpheli, daha sonra kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden A.E., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'ne gittiğini tespit eden ekipler, bölgede araştırma yaptı. Motosikletle caddede seyir halinde olduğu görülen Mustafa C., yakalandı. Emniyete götürülen Mustafa C., ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı