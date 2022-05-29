MOTOSİKLET, YAYAYA ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Haberler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet sürücüsü Tunçkan Serdar Şendur ve Enes Özdemir'in hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin Özdemir'e çarptığı ve ardından yaya ile devrilen motosikletin sürücüsünün metrelerce savrulduğu yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel