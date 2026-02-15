Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Y.Ş. ağır yaralanırken, sürücü A.K. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
A.K'nin (24) kullandığı 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop Karayolu Liman Mahallesi mevkisinde camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü A.K. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.