Haberler

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Y.Ş. ağır yaralanırken, sürücü A.K. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.K'nin (24) kullandığı 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop Karayolu Liman Mahallesi mevkisinde camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü A.K. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap

Forvet transferi sorusuna çarpıcı cevap: Attığımız gollerle belli