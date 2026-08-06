Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yaya Son Anda Kurtuldu

BURSA'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Ömür yaşamını yitirirdi. Kaldırımdaki yayanın ise saniyelerle ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Batuhan Ömür'ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan Ömür'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayanın son anda arkasından gelen sesi duyup, refleksle geri çekildiği ve üstüne gelen motosikletten son anda kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı