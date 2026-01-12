Erdek'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nebi Mehmet Yavuz (40), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ocak'ta Aşağıyapıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma yönüne giden Anıl B. yönetimindeki 10 ABV 051 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nebi Mehmet Yavuz yönetimindeki 10 AOF 908 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yavuz ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nebi Mehmet Yavuz, tedaviye alındı.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Nebi Mehmet Yavuz, dün akşam hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi Erdek Aşağıyapıcı Mahallesi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.