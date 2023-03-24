NİĞDE'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün otomobilin tavanına düştüğü görüldü.

Kaza, İlhanlı Mahallesi'ndeki Niğde Terminal İşletmesi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Havaya savrulan motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü durdu. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) kamerasına yansıdı.