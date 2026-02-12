Haberler

İnegöl'de "dur" ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı

İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet süren bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, 70 bin 376 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp motosikleti bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından motosikleti Süleymaniye Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Motosikleti çekici yardımıyla otoparka çeken polis ekipleri, kimliği tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada sürücüye, motosikletle kaçarken ihlal ettiği kurallar nedeniyle 70 bin 376 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
