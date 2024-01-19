Motosiklet Sürerken Çay İçen Sürücüye Para Cezası

ORDU'nun Altınordu ilçesinde motosiklet sürerken çay içen sürücüye 690 TL para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaptığı sabit uygulama sırasında motosikletli A.Z.'yi durdurdu. Yapılan kontrolde ekipler, A.Z.'nin çay içerek motosiklet ile seyir halinde olduğunu tespit etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/a maddesinden toplamda 690 TL para cezası uygulandı.