Motosiklet Satışı Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet satışı nedeniyle yaşanan tartışma sonrasında Rıdvan Sabuncu tabanca ile öldürüldü, Mehmet Ö. yaralandı. Olayla ilgili Mehmet Şirin Kadan tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan Rıdvan Sabuncu'yu (29) tabanca ile öldürüp, Mehmet Ö.'yü (39) de yaralayan Mehmet Şirin Kadan (34), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde küfürlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra Mehmet Şirin Kadan, karşı gruptaki kişilerin bulunduğu Menekşe Sokak'a gitti. Aracından inen Kadan, üzerindeki tabancayı çıkarıp bu kişilere ateş açtı. Çevredekiler, Kadan'ı etkisiz hale getirip, darbetti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Rıdvan Sabuncu ile Mehmet Ö. yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Göğüs bölgesi ve bacaklarına 3 kurşun isabet eden Rıdvan Sabuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elinden yaralanan Mehmet Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay sonrası Mehmet Şirin Kadan'ı saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı. Olay sırasında darbedilen ve hastanede tedavi gören Kadan, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kadan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kadan'ın ifadesinde, tartışma sırasında grubun kendilerine küfrettiğini, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
