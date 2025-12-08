Haberler

Kazada Yaralanan Motosiklet Tutkunu Ayşe, Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü Ayşe Ünal, 3 gün süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü serbest bırakıldı.

1) KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET TUTKUNU AYŞE, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

KARAMAN'da okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ayşe Ünal (23), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Ayşe Ünal idaresindeki 42 ASV 373 plakalı motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. (56) yönetimindeki 68 AAZ 220 plakalı minibüse çarptı. Yola savrulan Ünal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşe Ünal ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe Ünal, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Motosiklet tutkunu olan Ayşe Ünal'ın cenazesinin yarın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki Nuru köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde, "Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum" diyen şoför Cezmi B. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title