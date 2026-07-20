Denizli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 Temmuz'da motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Özarslan (38), 7 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da İncilipınar Mahallesi'nde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Ahmet Özarslan (38), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören 3 çocuk babası Özarslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Özarslan'ın cenazesi, Tavas ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek