Motosiklet kazasında yaralanan Muhammet, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

TRABZON'un Arsin ilçesinde kullandığı motosikletin devrildiği kazada yaralanan Muhammet Salih Demir (18) tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Kasım'da Arsin ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nda Muhammet Salih Demir'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Muhammet Salih Demir, Araklı ilçesi Yeniköy Çapan Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.