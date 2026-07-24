Jandarma Uzman Çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ANKARA'da motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emin Çetin (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, Mamak yönüne giden Muhammet Emin Çetin yönetimindeki 34 MKG 741 plakalı motosiklet, 06 FB 0469 plakalı minibüse ve 06 FBF 514 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Çetin, hayatını kaybetti.

Jandarma Uzman Çavuş Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Etimesgut Ahi Mesud Söğüt Camisi'ne getirildi. Törende, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Süleyman Soylu ve Hulusi Akar ile jandarma ve emniyet personeli yer aldı. Çetin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı