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ÇANAKKALE'de motosikletiyle önce TIR'a, ardından otomobile çarpıp hayatını kaybeden uzman çavuş Ahmet Şahin (27), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Uzman Çavuş Ahmet Şahin'in kullandığı 34 NCM 472 plakalı motosiklet, önce trafik ışıklarında bekleyen TIR'a, ardından da bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİ, MOTOSİKLET KULLANMAMASINI İSTEMİŞ

İzin için Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesini ziyaret ettiği öğrenilen Şahin'in, görev yaptığı Lapseki'ye dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Nuray Şahin'in, sık sık motosiklet kazalarının yaşandığını hatırlatarak oğlunu motosikletle yolculuk yapmaması konusunda uyardığı belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsisinin ardından Ahmet Şahin'in cenazesi, defnedilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi. Tepecikören Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Şahin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı