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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz'ın Sosyal Medya Paylaşımları

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz'ın Sosyal Medya Paylaşımları
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Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın geride bıraktığı sosyal medya görüntüleri dikkat çekti. Yılmaz, motosiklet kullanırken çektiği videolarda 'Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın' ifadelerini kullanmıştı.

GERİDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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