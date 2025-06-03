Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Emre Boztekin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Emre Boztekin'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Emre Boztekin, kazanın ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, öğle namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Emre Boztekin'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolu İzmit ilçesi geçişi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne seyir halinde olan Emre Boztekin (26) idaresindeki 41 ARF 279 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.T. idaresindeki 41 AVM 598 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Boztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Emre Boztekin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'ne getirilen cenazede ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Boztekin'in cenazesi, burada öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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