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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Mücahit Beyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Mücahit Beyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, memleketi Bursa'da askeri törenle toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

SİİRT'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan (25), memleketi Bursa'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, önceki akşam kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. Yaralanan Beyhan, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ın cenazesi dün, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yapılan askeri törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Bekar olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi bugün öğlende Karacabey ilçesine bağlı Beylik Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada yapılan törene, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur, ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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