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Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen, önünde giden kamyona çarparak hayatını kaybetti. Bilen'in sosyal medya paylaşımında, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Ceyhun Bilen (24), hayatını kaybetti. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü.

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in kullandığı 80 AAD 667 plakalı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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