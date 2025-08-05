Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan Alperen Altın (22) toprağa verildi. Altın ailesinin kazadan bir gün önce büyük oğulları Samet Altın'ın (25) yapılan düğünle dünyaevine girdiği belirtildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolu, Çiftlikköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alperen Altın'ın Yalova yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 77 ADV 994 plakalı motosiklet aynı yöne giden TIR'ın dorsesinin sol arka bölümüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Altın, yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altın, gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alperen Altın, Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemerköprü Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİYE AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜNDEKİ LARI KALDI

Öte yandan, Alperen Altın'ın ağabeyi Samet Altın'ın kazadan bir gün önce dünyaevine girdiği belirtildi.