Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç, Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi
Çorum'un Bayat ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki T.K, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi edilmek üzere Ankara'ya helikopter ambulansla gönderildi.
Bayat ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan T.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan T.K, durumunun ağırlaşması üzerine helikopter ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel