Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Ceyhun Yenigün, bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü F.K. gözaltına alındı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ceyhun Yenigün (17), bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 19 Eylül günü akşam saatlerinde Kadirli-Sumbas Karayolu Mehmetli Beldesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ceyhun Yenigün'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yenigün, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yenigün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yenigün'ün ölümünün ardından F.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.