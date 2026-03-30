Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza kamerada

TRABZON'un Araklı ilçesinde devrilip sürüklenen motosikletiyle kamyonete çarpan Selahattin Demir (22), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Mart'ta öğle saatlerinde Araklı ilçesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Dönüş yapan kamyonete çarpmamak için aniden fren yapan Selahattin Demir'in kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Yerde metrelerce sürüklenen motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada, motosiklet sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Selahattin Demir, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, polis ekiplerinin inceleme başlattığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, devrilip sürüklenen motosikletin kamyonete hızla çarptığı ve kazayı gören çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

