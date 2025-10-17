Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Batuhan Uysal'ın motosikletiyle hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Uysal'ın cenazesi Bağıllı köyünde toprağa verilirken, arkadaşı Karabuğa'nın tedavisi devam ediyor.
KAZA KAMERADA
Batuhan Uysal'ın motosikletiyle hafif ticari araca çarpıp hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletin savrulduğu, Uysal ile arkadaşı Karabuğa'nın düştüğü görüldü.
Batuhan Uysal'ın cenazesinin Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyünde toprağa verileceği, Karabuğa'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
