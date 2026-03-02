Haberler

Denizli'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir motosikletin kamyonete çarpması sonucu 52 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olayda kamyonet sürücüsü emniyete götürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammet Aydın'ın (52) kullandığı plakasız motosiklet, Ali Dartanel Caddesi'nden 29 Ekim Bulvarı'na döndüğü sırada E.Ç (34) yönetimindeki 20 BK 359 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
