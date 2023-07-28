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Motosiklet ile tehlikeli yolculuk kamerada

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Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklete 3 kişi binen gençlerin 2'sinde ise kask dahi yoktu. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yolculuk yapan 3 kişi hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı.

Motosiklet ile tehlikeli yolculuk kamerada

ANKARA - Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Ankara'da bir motosiklete 3 kişi binen gençler trafiği tehlikeye attı. Ankara Bulvarı üzerine seyir halinde olan motosiklete 3 kişi binen gençlerin 2'sinde ise kask dahi yoktu. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yolculuk yapan 3 kişi hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Güncel

Motosiklet Ankara Güncel Haberler

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