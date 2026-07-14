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İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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İzmir Menderes'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin (26), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaka Sağlık Merkezi önünde meydana geldi. Özcan Şahin'in kullandığı 35 BBE 237 plakalı motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen İ.Ç. (46) idaresindeki 34 SB 3549 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, ambulansla kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.Ç., gözaltına alındı. İ.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün 'U' dönüşü yapmak istediği otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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