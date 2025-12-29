Haberler

Aydın'da ehliyet sınavında motosikletten düşüp hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde ehliyet sınavı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, motosikletten düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi, Kocagür Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ehliyet sınavı sırasında kalp krizi geçirdikten sonra motosikletten düşerek yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Üzeyir Hazar'ın (18) cenazesi, Kocagür Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada kılınan namazın ardından Hazar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Hazar'ın babası Güngör Hazar ile kardeşi Tufan Hazar gözyaşı döktü.

Bir kuaförde çalıştığı öğrenilen Hazar'ın, motosiklet ehliyeti sınavı sırasında kalp krizi geçirdiği, bu nedenle motosikletten düştüğü öğrenildi.

Törene Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile Hazar'ın mesai arkadaşları da katıldı.

Motosiklet ehliyeti sınavına giren Üzeyir Hazar, dün Denizli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 09 ABS 178 plakalı motosikletten düşmüş, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
