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Motosiklet Derneğinden Vali Soytürk'e Ziyaret

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59 Rotasız Motosiklet Derneği Başkanı İsmail Yiğit ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

59 Rotasız Motosiklet Derneği Başkanı İsmail Yiğit ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Soytürk, Yiğit ve dernek üyeleriyle bir süre görüştü.

Görüşmede derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Soytürk, ziyaret dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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