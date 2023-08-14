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Motosiklet alevlere teslim oldu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan motosiklet yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Motosiklet alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yanan motosiklet söndürüldü.

Motosiklet yangını, Dörtyol İlçesi Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sahilli - Güncel

Motosiklet Dörtyol İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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